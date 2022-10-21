Россияне столкнулись с проблемами при открытии банковских карт в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне столкнулись с проблемой при открытии банковских карт в Турции. Об это сообщает РБК со ссылкой на источники, который заявил, что работники турецких банков не успевают обработать все заказы на выпуск карт из-за массового притока граждан.

«Местные банки не справляются с потоком российских граждан, желающих оформить карты, и вместо прямого отказа выдвигают дополнительные требования для открытия счета», - сказал собеседник издания.

Как сообщается, один из российских граждан, который сейчас находится в Стамбуле, был вынужден обойти 15 отделений крупных турецких банков, прежде чем смог открыть дебетовую карту. Отмечается, что некоторые финансовые организации требовали оплаты комиссии, а некоторые - разрешение на работу в стране.

«Один банк попросил заградительный депозит 5 тысяч долларов, еще один - безвозвратную комиссию (не депозит) в размере 2 тысяч лир», - заявил российский гражданин.

Уточняется, что самые большие очереди на выпуск новых дебетовых карт отмечены в Denizbank, где наиболее лояльно отнеслись к подобным обращениям российских граждан. Тем не менее в этом банке для открытия новой карты нужно внести депозит в размере 10 тысяч лир на месяц.

Напомним, 27 сентября этого года государственные банки Турции прекратили сотрудничество с платежной системой «Мир» из-за введенных ранее санкционных ограничений в США и Великобритании.