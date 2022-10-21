Японский ретейлер одежды Uniqlo сокращает сеть магазинов в России Фото: REUTERS

Один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды Uniqlo начал сокращать сеть своих магазинов в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на одного из сотрудников компании.

«Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию», - приводит издание слова собеседника, который заявил, что компания вызвала менеджеров в некоторые точки в торговых центрах для того, чтобы собрать с витрин товары, а также подготовить их к вывозу.

Точное число магазинов, которые японский производитель собирается закрыть в России, собеседнику издания неизвестно, но по меньшей мере две точки уже закрыты. В марте этого года магазинов было 50, а в конце сентября 2022 года - 48, отмечают издание, ссылаясь на данные сайта Uniqlo.

О намерениях японского ретейлера закрыть часть магазинов в России также сообщили два консультанта, которые работают на рынке торговой недвижимости. Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что на данный момент сокращения идут в основном в регионах, не уточняя конкретные торговые центры. По ее словам, товарные запасы Uniqlo, скорее, перевезет на хранение во флагманские магазины.

В Uniqlo пока данную информацию никак не прокомментировали.

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