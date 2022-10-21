В Госдуме призвали выдавать семьям дубликаты банковских карт мобилизованных

Семьям мобилизованных предлагают выдавать дубликаты карт, на которые военным приходит зарплата Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы решить проблему материального обеспечения семей россиян, которые призваны в Вооруженные силы страны по частичной мобилизации, нужно выдавать родственникам военнослужащих дубликаты банковских карт, на которые перечисляется зарплата.

С соответствующей инициативой обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину депутат Госдумы РФ Олег Леонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Народный избранник обратил внимание, что призывникам по частичной мобилизации по поручению президента России Владимира Путина будет назначено минимальное денежное довольствие в размере 195 тысяч рублей. Однако далеко не всегда у них есть техническая возможность перевода денежных средств своим семьям.

"Выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника", - подчеркнул Леонов.

Напомним, 5 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительной помощи семьям мобилизованных. Согласно документу, близких мужчин, которые сейчас готовятся к оправке на присоединенные российские территории, власть подержит материально.

Сумма будет зависеть от нужд каждой семьи. Кроме того, в столице для семей мобилизованных узаконены и другие преференции. Дополнительные меры поддержки установлены и в других российских регионах. Какие именно – читайте в публикации на сайте KP.RU.