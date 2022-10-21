Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире21 октября 2022 6:46

Премьер Италии предупредил лидеров Евросоюза о последствиях их разногласий

Премьер Италии заявил, что разногласия лидеров Евросоюза станут победой для Путина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Италии предупредил лидеров Евросоюза о последствиях их разногласий

Премьер Италии предупредил лидеров Евросоюза о последствиях их разногласий

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уходящий в отставку премьер-министр Италии Марио Драги предупредил лидеров стран – членов Европейского союза, что на данный момент регион переживает рецессию, а разногласия внутри Евросоюза будут «победой» для президента России Владимира Путина. Об этом передает агентство Bloomberg

«Он заявил, что экономика блока находится в состоянии рецессии, которая отмечается фрагментацией рынка, что имеет негативное воздействие на единство ЕС», - сказано в сообщении агентства, которое ссылается на источники, ознакомленные с выступлением главы итальнского правительства.

Как заявил Драги, если Европейский союз не продемонстрирует единство, то в таком случае «Путин выиграет».

Напомним, ранее МИД Венгрии заявил, что Европейский союз должен прекратить разговоры о новом пакете ограничительных мер в отношении России, отметив, что такие ограничения только обострят энергетический кризис в Европе.