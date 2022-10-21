Омбудсмен ДНР сообщила о более 230 находящихся в украинском плену военных республики Фото: REUTERS

Более 230 военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) на данный момент находятся в плену на территории Украины. Такие данные журналистам в пятницу, 21 октября, привела омбудсмен республики Дарья Морозова.

«На данный момент у нас в списке находятся 233 человека, которые ... содержатся на территории Украины», - заявила омбудсмен республики.

Морозова уточнила, что эти военные оказались в плену после начала специальной военной операции России на Украине.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о том, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине, отметив, что подобные меры нужны ввиду обстоятельств. Глава государства также заявил, что в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона собирается добиваться демилитаризации.