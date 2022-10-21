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Политика21 октября 2022 7:03

Медведев пригласил Илона Маска на День Победы в Москву

Медведев в ответ Илону Маску на вопрос об Артемовском направлении пригласил его на День Победы в Москву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев пригласил Илона Маска на День Победы в Москву

Медведев пригласил Илона Маска на День Победы в Москву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос бизнесмена Илона Маска о ситуации на Артемовском направлении в Донбассе, пригласив американского предпринимателя на День Победы в Москву.

«Увидимся в Москве на День Победы», - написал Медведев в Twitter.

Ранее Медведев прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, написав: «Пока-пока, поздравляю латук». Маск отреагировал на это сообщение, оценив чувство юмора зампреда Совбеза РФ, и назвав такие слова «хорошим троллингом». Однако бизнесмен также поинтересовался, как у России «обстоят дела» в Бахмуте, расположенном в Артемовске.

Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силы планомерно занимают новые территории, продвигаясь на Артемовском направлении.