Медведев пригласил Илона Маска на День Победы в Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос бизнесмена Илона Маска о ситуации на Артемовском направлении в Донбассе, пригласив американского предпринимателя на День Победы в Москву.

«Увидимся в Москве на День Победы», - написал Медведев в Twitter.

Ранее Медведев прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, написав: «Пока-пока, поздравляю латук». Маск отреагировал на это сообщение, оценив чувство юмора зампреда Совбеза РФ, и назвав такие слова «хорошим троллингом». Однако бизнесмен также поинтересовался, как у России «обстоят дела» в Бахмуте, расположенном в Артемовске.

Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силы планомерно занимают новые территории, продвигаясь на Артемовском направлении.