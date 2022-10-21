Стремоусов пообещал "жесткий ответ" на обстрел переправы в Херсоне со стороны ВСУ

Кирилл Стремоусов Фото: Кадр видео

Ответ на обстрелы Херсона Вооруженными силами Украины (ВСУ), в том числе, ракетный удар по переправе, при котором погибли четыре человека, будет очень жестким. Об это заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live" на телеканале "Россия 1" в пятницу, 21 октября 2022 года.

"Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину, - подчеркнул Стремоусов. - Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким".

Как ранее писал сайт KP.RU, съемочная группа телеканала "Таврия" оказалась под обстрелом ВСУ при ракетном ударе по переправе в Херсоне. В результате погибли два телевизионщика.

Напомним, председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщал, что в результате обстрела переправы в Херсоне украинскими боевиками ранены десять человек.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь в областной больнице. По словам чиновника, предположительно, удары наносились и реактивной системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов.