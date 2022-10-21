Мэр Харькова сообщил о "прилетах" по одному из предприятий города в ходе обстрелов Фото: REUTERS

В Харькове в пятницу, 21 октября, зарегистрировали серию взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Как сообщил градоначальник, в ходе обстрелов зарегистрированы «прилеты» по одному из предприятий города. При этом о каком именно предприятии идет речь, Терехов не уточнил.

«Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения», - сказано в сообщении, опубликованном Telegram-канале мэра, который также уточнил, что на данный момент устанавливают степень разрушений и наличие пострадавших сотрудники государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов также заявил об обстрелах. В своем Telegram-канале он сообщил, что удары наносятся по областному центру.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось о том, что в Харькове прогремела серия взрывов, а также об объявлении воздушной тревоги в Киеве, Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины