Чувашские строители восстановят еще шесть жилых домов в Мариуполе

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов, идет активная подготовка объектов к отопительному сезону: устанавливаются окна и батареи, в двух домах продолжается монтаж кровельного покрытия, в двух других кровля уже готова. Также министр отмечает, что все элеваторные узлы опрессованы и находятся в рабочем состоянии. И уже в ближайшие дни планируется подать тепло в первый дом, а к концу месяца — во все остальные дома, вверенные для восстановления строителям из Чувашии.

Помимо этого, сейчас также определен подход к восстановлению восьми домов, вверенных ранее специалистам из Чувашии. Сообщается, что четыре дома будут восстановлены строительными работами, остальные — снесены и отстроены заново. Как стало известно, сейчас в одном из домов, подлежащих сносу, живет достаточно много местных жителей, которых пока некуда переселить. Поэтому в этом доме будут заменены радиаторы и окна, чтобы люди могли перезимовать.

На данный момент над восстановлением домов трудятся 160 строителей из Чувашии. Работники обеспечены строительной техникой и строительными материалами.