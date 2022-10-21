Венгрии разрешили не устанавливать потолок цен на газ в случае его принятия

Виктор Орбан Фото: REUTERS

Будапешт добился разрешения Брюсселя не присоединяться к потолку цен на газ, если он будет установлен Евросоюзом. Об этом заявил президент Венгрии Виктор Орбан по итогам прошедшего саммита.

"Даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными, - написал Орбан в социальных сетях. - Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии".

Венгерский лидер также добавил, что в случае, если Евросоюз решит осуществлять совместные закупки голубого топлива, то за Будапештом останется право импортировать газ отдельно. По словам политика, конкуренция будет способствовать снижению стоимости энергоресурсов на внутреннем рынке Венгрии.

Напомним, российская компания "Газпром" по просьбе Венгрии предоставила этой стране отсрочку платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро. Западные эксперты подсчитали, что зимой Венгрия, предположительно, должна будет заплатить за российский газ порядка 4 млрд евро, не считая отсроченного платежа.

Как ранее писал сайт KP.RU, Виктор Орбан выразил мнение, что Будапешту очень нужна "армия сдерживающей силы" для защиты страны. По его словам, венгерским властям и военным сейчас надо всерьез готовиться "к затяжной войне" в условиях санкций, которые сотрясают европейскую экономику.