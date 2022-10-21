Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 октября 2022 7:36

Россия выступила против тиражирования ООН фейков

Дипломат Стржижовский заявил, что Россия выступает против тиражирования ООН фейков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россия выступила против тиражирования ООН фейков

Россия выступила против тиражирования ООН фейков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь постпредства РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Федор Стржижовский назвал недопустимыми непроверенные и абсурдные заявления со стороны представителей организации, отметив, что Россия выступает против таких фейковых заявлений.

«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых "фейков", граничащих с абсурдом», - заявил российский дипломат.

Стржижовский привел в пример сказанное накануне заявление представителя организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен, которая сообщила о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военнослужащих.

По его словам, такие заявления ставят под сомнение адекватность, а также уровень экспертизы инфоповодов тех сотрудников ООН, которые делают бездоказательные сообщения. Как он заявил, на Западе «процветают двойные стандарты, когда к фактам неприкрытого террора в отношении "неформатных" журналистов так называемые продвинутые демократии проявляют вопиющее безразличие», указав в пример «ситуации со зверским убийством украинскими спецслужбами российской публицистки Дарьи Дугиной».