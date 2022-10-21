Россия выступила против тиражирования ООН фейков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь постпредства РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Федор Стржижовский назвал недопустимыми непроверенные и абсурдные заявления со стороны представителей организации, отметив, что Россия выступает против таких фейковых заявлений.

«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых "фейков", граничащих с абсурдом», - заявил российский дипломат.

Стржижовский привел в пример сказанное накануне заявление представителя организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен, которая сообщила о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военнослужащих.

По его словам, такие заявления ставят под сомнение адекватность, а также уровень экспертизы инфоповодов тех сотрудников ООН, которые делают бездоказательные сообщения. Как он заявил, на Западе «процветают двойные стандарты, когда к фактам неприкрытого террора в отношении "неформатных" журналистов так называемые продвинутые демократии проявляют вопиющее безразличие», указав в пример «ситуации со зверским убийством украинскими спецслужбами российской публицистки Дарьи Дугиной».