Около 10 тысяч мобилизованных в России вернули домой по разным причинам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Порядка 10 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в России на сегодняшний день были возвращены домой по различным причинам. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил журналистам председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

«На сегодняшний день вернули по стране почти 10 тыс. человек по разным причинам», - заявил депутат, отвечая на вопрос о мобилизованных по ошибке.

Напомним, ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что прокуроры выявляли нарушения с первых дней проведения частичной мобилизации, указав также, что работа прокуроров с каждым отдельным обращением по мобилизации не должна превышать трех суток.

Как писал сайт KP.RU, позже спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что приемная Государственной думы РФ будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией. Кроме того, он рекомендовал сообщать о нарушениях в комментариях к его посту в Telegram-канале.