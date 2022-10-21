В Британии рассказали подробности отставки Лиз Трасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс перед объявлением об уходе в отставку писала сообщения друзьям в четыре утра. Об этом рассказала Daily Mail.

По словам близких британского премьера, Лиз Трасс была напугана происходящими на этой неделе событиями. Так главе британского правительства пришлось выслушивать крики от своих однопартийцев в ходе заседания парламента.

«На следующее утро сообщения снова начали приходить, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в 4 утра - плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, всё кончено», - приводит издание заявление ее друга.

Напомним, три британских депутата от правящей Консервативной партии призвали Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра. В четверг, 20 октября, глава британского правительства объявила об уходе в отставку, пробыв в должности всего 44 дня. Политик призналась, что не смогла справиться со своей миссией.