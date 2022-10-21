Белый дом намерен начать проверку сделки Маска из-за его слов об Украине Фото: REUTERS

Слова основателя Tesla и SpaceX Илона Маска об Украине вызвали беспокойство в администрации президента США Джо Байдена, которая теперь задумалась начать проверку сделок предпринимателя. Об этом пишет Bloomberg.

«Чиновники администрации Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink», - сказано в статье издания.

В публикации отмечается, что американские госслужащие испытывают «дискомфорт» из-за слов Маска об отмене финансирования Starlink на Украине. В Белом доме полагают, что предприниматель проявляет все более дружественную позицию по отношению к Москве. В президентской администрации также взволованы планами миллиардера приобрести Twitter с группой иностранных инвесторов.

Уточняется, что дискуссии в Белом доме о потенциальных проверках Маска пока находятся на начальных стадиях.

Напомним, Маск подтвердил, что его компания SpaceX не может бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, предложив сделать это Пентагону, а позже он отметил, что лишь следует совету обругавшего его бывшего ранее посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который нецензурно порекомендовал ему убираться к черту.