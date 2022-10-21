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Здоровье21 октября 2022 8:16

В России выявлен 9 761 случай заболевания коронавирусом 21 октября 2022

Выписаны в связи с выздоровлением 15 672 человека
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В России за сутки выявлен 9 761 случай заболевания коронавирусом

В России за сутки выявлен 9 761 случай заболевания коронавирусом

Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки в России выявлен 9 761 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, где коронавирусом заболели 660 человек. На втором месте по числу новых заболеваний Свердловская область – там 624 случая, на третьем Санкт-Петербург – 551 случай.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки были подтверждены 93 летальных исходв вследствие COVID-19, выписаны в связи с выздоровлением 15 672 человека. Кроме того, за сутки с коронавирусом были госпитализированы 1 413 пациентов.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 21 354 915. Жертвами COVID-19 стали 389 359 человек, а выздоровел 20 693 493 пациента.

Как писал сайт KP.RU, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что штаммы коронавируса меняются быстрее, чем у гриппа.