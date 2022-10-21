Мишустин считает, что давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкционное давление на Россию и Белоруссию влияет на все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Наша интеграция развивается на фоне турбулентности глобальной экономики, растущей геостратегической напряженности. Внешнее давление на Россию и Белоруссию, безусловно, отражается на всех участниках «пятерки», в первую очередь, на функционировании единого рынка», – заявил премьер-министр России на заседании Евразийского межправительственного совета.

Несмотря на это, отметил он, экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам, таким как нарушение транспортно-логистических цепочек и изменение экспортно-импортных потоков. По мнению Мишустина, это стало возможным благодаря эффективной реализации срочных антикризисных мер и совместной деятельности на системной основе.

Как подчеркнул премьер, по итогам первого полугодия 2022 ВВП Союза превысил один триллион долларов. Производители из стран ЕАЭС в связи с изменившейся политической ситуацией могут занять освободившиеся ниши на общем рынке, прежде всего в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, уверен глава правительства РФ.