Депутат Картаполов заявил, что выполняющие боевые задачи участники теробороны должны получить статус ветерана Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Участники создаваемой в российских регионах территориальной обороны, которые выполняют связанные с риском для жизни боевые задачи, должны получить статус ветерана боевых действий. Такое мнение в пятницу, 21 октября, высказал председатель комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов.

По его словам, получение звания и статуса ветерана боевых действий «зависит от того, какие именно задачи они будут выполнять». «Потому что одно дело - тоже важное - где-то стоять и охранять условный мост, это нужно, это важно, но при этом не находясь под воздействием противника ... И совсем другое дело … вступать в огневой контакт», - приводит ТАСС заявление, сделанное депутатом.

Глава комитета заявил, что будут внимательно смотреть на то, «кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно, получат статус ветерана боевых действий».

Картаполов также заявил, что задачи территориальной обороны могут решаться различными ведомствами, в том числе структурами Росгвардии и Министерством внутренних дел РФ, а также рядом «других федеральных органов исполнительной власти».