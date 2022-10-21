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Политика21 октября 2022 8:31

Депутат Картаполов заявил, что выполняющие боевые задачи участники теробороны должны получить статус ветерана

По словам парламентария, получение звания «зависит от того, какие именно задачи они будут выполнять»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат Картаполов заявил, что выполняющие боевые задачи участники теробороны должны получить статус ветерана

Депутат Картаполов заявил, что выполняющие боевые задачи участники теробороны должны получить статус ветерана

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Участники создаваемой в российских регионах территориальной обороны, которые выполняют связанные с риском для жизни боевые задачи, должны получить статус ветерана боевых действий. Такое мнение в пятницу, 21 октября, высказал председатель комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов.

По его словам, получение звания и статуса ветерана боевых действий «зависит от того, какие именно задачи они будут выполнять». «Потому что одно дело - тоже важное - где-то стоять и охранять условный мост, это нужно, это важно, но при этом не находясь под воздействием противника ... И совсем другое дело … вступать в огневой контакт», - приводит ТАСС заявление, сделанное депутатом.

Глава комитета заявил, что будут внимательно смотреть на то, «кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно, получат статус ветерана боевых действий».

Картаполов также заявил, что задачи территориальной обороны могут решаться различными ведомствами, в том числе структурами Росгвардии и Министерством внутренних дел РФ, а также рядом «других федеральных органов исполнительной власти».