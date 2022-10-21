МИД Ирана призвал своих граждан покинуть Украину

Иран рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана обратилось к гражданам государства, находящимся на территории Украины, покинуть эту страну. Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства в пятницу, 21 октября 2022 года.

Также Тегеран рекомендовал иранцам воздержаться от поездок в Незалежную.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Ведомство указало, что Россия якобы использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства. Тегеран данные заявления назвал безосновательными.

Напомним, в конце прошлой недели Пекин призвал граждан Китая немедленно покинуть территорию Украины. Тех китайских граждан, что находятся на Украине, министерство иностранных дел КНР попросило "усилить меры предосторожности и эвакуироваться".