Суд Москвы арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина по делу о взятке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд Москвы арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, который обвиняется в получении взятки. Кроме того, арестованы двое его сообщников.

«В Басманном районном суде города Москвы рассмотрены материалы по ходатайствам следователя ГСУ СК России об избрании меры пресечения в отношении начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Репина В.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Суд удовлетворил ходатайства и избрал в отношении Репина В.В. меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря 2022 года», – сказано в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Напомним, Репин был задержан правоохранительными органами в среду, 19 октября, на 48 часов. По информации следствия, он получил взятку, находясь еще на должности начальника Управления федеральной налоговой службы по Омской области, которое возглавлял в течение с 2012 по 2022 годы.