ЦБ сообщил о снижении долговой нагрузки россиян во втором квартале 2022 года после нескольких лет роста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Долговая нагрузка россиян после устойчивого роста в течение последних нескольких лет во втором квартале текущего года снизилась на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 11,4%. Об этом сказано в информационно-аналитическом материале Центробанка РФ.

Как сообщает регулятор, долговая нагрузка по ипотеке во втором квартале в России не изменилась и составила 2,4%, а по потребительским кредитам - снизилась с 5,8% до 5,7%, по автокредитам также снизилась - с 0,8% до 0,7%, однако незначительно выросла по кредитным картам - выросла с 2,6% до 2,7%.

Уточняется, что по итогам квартала сократилось число физических лиц, имеющих задолженность по банковским кредитам – с 42,4 млн на 1 апреля текущего года до 42,1 млн человек на 1 июля 2022 года. Кроме того, уменьшилось количество заемщиков по кредитам наличными. При этом регулятор отмечает рост популярности кредитных карт.