Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать YouTube-каналы ВГТРК и "Москва 24" Фото: REUTERS

Арбитражный суд Москвы обязал компанию Google разблокировать YouTube-каналы ВГТРК и «Москва 24». Об этом следует из опубликованных материалов в пятницу, 21 октября.

Таким образом были удовлетворен иск Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), а также два иска «Москва Медиа», который является учредителем телеканалов «Москва 24» и «Москва Доверие», к структурам Google о разблокировке YouTube-каналов.

Суд обязал ответчиков «обеспечить беспрепятственный доступ пользователей сервиса YouTube на территории всего мира» к данным каналам, а также к размещаемым на них видеоматериалам.

При неисполнении судебного решения в течение пяти дней со дня вступления решения суда в законную силу с ответчика будет обязан оплати «судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения, начиная с шестого дня с даты вступления решения в силу и до его фактического исполнения».

Решения суда вступят в силу через месяц. На данный момент ответчик может подать апелляцию.

Ранее суд уже утверждал иск ВГТРК, по которому обязал Google разблокировать десять YouTube-каналов истца, в том числе «Россия 1», «Россия 24», «Телеканал Культура» и «Вести. Дежурная часть».