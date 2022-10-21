СК России возбудил дело после обстрела ВСУ мирных жителей на переправе в Херсоне Фото: REUTERS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины мирного населения на переправе в Херсоне.

Как сообщается на сайте ведомства, украинские войска умышленно нанесли удары по переправе из реактивных систем залпового огня HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта. По информации СК РФ, погибли четыре человека, 13 пострадали.

«На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе. Эти факты еще раз доказывают откровенный цинизм киевского режима, который целенаправленно подвергает обстрелам гражданское население», – отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в четверг. 20 октября, украинские военные нанесли 12 ракетных ударов по переправе в Херсоне, которая используется гражданским населением.

При обстреле переправы погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков.