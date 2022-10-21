Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв произошел в Николаеве. Об этом в пятницу, 21 октября, заявили украинские СМИ.

«Пишут о взрыве в Николаеве», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания «Страна».

Как писал сайт KP.RU, несколько дней подряд, воздушная тревога была объявлена сразу по всей территории Украины. Так это произошло и утром в пятницу, 21 октября. Воздушная тревога была объявлена также и в Николаевской.

Как писал сайт KP.RU, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься неделю назад, 10 октября. В субботу, 15 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сказал о ракетном ударе по одной из общин области. Сегодня, 21 октября, сообщалось о том, что в Харькове прогремела серия взрывов, мэр города Игорь Терехов заявил, что в ходе обстрелов зарегистрированы «прилеты» по одному из предприятий города.