Мишустин заявил, что промышленное производство в ЕАЭС растет быстрее, чем в Европе

Михаил Мишустин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рост промышленного производства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) за последнее десятилетие значительно превысил аналогичные показатели в Евросоюзе. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе встречи глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном в пятницу, 21 октября 2022 года.

"Промышленное производство в Союзе увеличилось на 20%, - констатировал Мишустин. - Я некоторые сравнения сделаю. В частности, в Евросоюзе - всего на 10%".

Премьер-министр также отметил, что валовой внутренний продукт (ВВП) ЕАЭС за 10 лет увеличился более, чем на треть. Рост опережает среднемировые значения, уточнил глава кабмина РФ.

Напомним, Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой торговли являются абсурдными, поскольку РФ продолжает играть в ней важную роль. По его словам, мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить довольно сложно.

Как ранее писал сайт KP.RU, промышленность Европейского союза вынуждена уменьшать объемы своего производства на фоне сокращения поставок российского газа. На этом фоне представители некоторых отраслей, среди которых химическая промышленность и производящие удобрения заводы, предупредили о риске "навсегда потерять" свои международные позиции.