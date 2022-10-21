Садовод назвал главную ошибку дачников осенью Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов рассказал об ошибке, которую садоводы и дачники чаще всего делают в октябре, подготавливая участок к зиме и будущему сезону.

По его словам, в это время одно из главных занятий - борьба с порослью, которая возникает у стволов плодовых деревьев. Яблони, вишни, сливы страдают от появления новых побегов, поскольку они отбирают у дерева силы. В результате это приводит к уменьшению урожая.

Пытаясь решить эту проблему некоторые дачники начинают перекапывать землю в саду, однако Туманов предостерегает неопытных садоводов от этого процесса. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Иногда кто-то берет и в саду перекапывает каждую осень и каждую весну, а потом жалуется, почему у него много порослей, и почему практически никаких плодов не бывает. Конечно, вы перекапываете в саду, где облепиха, вишни, сливы, то есть растения с поверхностной корневой системой. Вы просто уничтожаете поверхностную корневую систему, раните корни. И идет многочисленная поросль, которая забирает у деревьев все силы, - объяснил эксперт.

Садовод также добавил, что перекапывать в саду почву можно, но только, например, чтобы ее удобрить.

- Откапываете горизонтальный корень, от которого идет пучок поросли и вырезаете, не оставляя пеньков от горизонтального корня, - посоветовал он.

Летом Life.ru писал, что спрос россиян на товары для дачи вырос более чем в два раза, на 104% по сравнению с прошлым годом. Так, из семян чаще всего покупают укроп, петрушку и базилик. Также в лидерах продаж были семена кабачка, салата, мяты, гороха и редиса. Из саженцев дачники чаще всего приобретали малину.