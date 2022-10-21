В Приднестровье введен режим ЧП в экономике из-за дефицита газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент непризнанного Приднестровья утвердил указ президента республики Вадима Красносельского о введении режима чрезвычайного положения в экономике на фоне дефицита поставок газа. Об этом заявила в пятницу, 21 октября, пресс-служба приднестровского лидера.

«Депутаты Верховного совета, заслушав доводы и аргументы, получив ответы на интересующие вопросы, утвердили президентский указ, единогласно поддержав все предложенные в нем мероприятия», - заявили в пресс-службе по итогам заседания парламента.

Ранее власти Приднестровья заявили о том, что на данный момент «регион готовится к сложной ситуации», которая может наступить в ноябре этого года, поскольку «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа на 40%.

При этом, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что на данный момент «Газпром» не подтвердил объемы поставок газа в ноябре 2022 года в Молдавию, в том числе Приднестровский регион.

Напомним, с 1 октября 2022 года «Газпром» сократил объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров газа в сутки при потребностях в 8,06 млн, указав на технические проблемы, которые связанны с ограничением транзита через Украину.