Большинство жителей Кипра не поддерживают санкции против России и военную помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше половины жителей Кипра выступают против антироссийских санкций и военной поддержки Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, озвученные Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC.

Как следует из полученных данных, 86% респондентов высказались против отправки вооружения Киеву, а 58% - не поддержали присоединение к санкциям против России на фоне спецоперации.

За антироссийские меры выступили 36% опрошенных, еще 9% кипритов считают, что помогать Украине оружием нужно.

Абсолютное большинство участников опроса выразили мнение, что ситуация вокруг конфликта на Украине оказывает негативное влияние не экономку Кипра.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Как следует из представленных данных, в антироссийские меры ЕС включен потолок цен на нефть. Также в восьмой пакет санкций вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.

В их числе запрет импорта российских товаров на сумму порядка 7 млрд евро. Также санкции включают вето на экспорт в Россию угля, химических веществ, электронных компонентов для оружия и технических изделий для авиации.