Песков не подтвердил отправку Путиным водки в подарок Берлускони Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин отправил водку в подарок бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

"Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", - сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Напомним, во вторник, 18 октября, итальянское агентство LaPresse заявило, что бывший глава итальянского правительства, отметивший 29 сентября 86-летие, якобы заявил, «что немного восстановил отношения» с российским президентом. Так Берлускони сообщил, что Путин на его день рождения «прислал 20 бутылок водки и очень доброе письмо», а позже партия политика выступила с официальным опровержением информации издания.

Еврокомиссия заявила, что в случае якобы подаренной Берлускони российским президентом водки речь может идти о нарушении антироссийских санкционных ограничений Европейского союза.