Песков ответил на вопрос о дате завершения частичной мобилизации в России

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о дате завершения частичной мобилизации в стране.

По словам официального представителя Кремля, точных сроков окончания призыва в Вооруженные силы страны по частичной мобилизации пока не определено.

Как ранее писал сайт KP.RU, частичная мобилизация, объявленная в России, может быть завершена только в случае подписания президентом РФ соответствующего приказа.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции по итогам визита в Астану выразил мнение, что мобилизационные мероприятия в России могут завершиться в течение двух недель.

В начале текущей недели Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин пока не собирается подписывать указ о завершении частичной мобилизации в России.