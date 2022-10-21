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Политика21 октября 2022 9:53

Песков призвал не ждать политической мудрости от Запада

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Британии премьером становятся в результате партийных перетрясок
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков призвал не ждать политической мудрости от Запада

Песков призвал не ждать политической мудрости от Запада

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ожидать политической мудрости от Запада, в частности Великобритании, не стоит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ожидать сейчас какой-то политической мудрости в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится. Тем более в Великобритании, где действующего фактически главу исполнительной власти люди не выбирают – он появляется в результате каких-либо партийных перетрясок», – прокомментировал он отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра Соединенного Королевства.

Напомним, накануне Трасс ушла в отставку, пробыв в должности британского премьера всего 44 дня. Политик призналась, что не справилась со своей миссией.

Консервативная партия имеет все шансы проиграть лейбористам на следующих парламентских выборах в Великобритании. Об этом заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.