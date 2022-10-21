Мишустин распределил между вице-премьерами новые обязанности по кураторству высокотехнологичных отраслей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределили между своими заместителями новые обязанности, связанные с кураторством высокотехнологичных отраслей экономики. Развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, которые существенно повысят качество жизни людей, заявили в правительстве РФ.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов будет ответственным за координацию вопросов развития сквозных технологий и лично отвечать за развитие перспективных космических систем и сервисов. Вице-премьер Татьяна Голикова назначена куратором ускоренного развития генетических технологий, сообщается на сайте кабинета министров.

За вице-премьером Денисом Мантуровым закреплено развитие технологии новых материалов и веществ, Александр Новак будет курировать развитие систем накопления энергии, технологии передачи электрической энергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, водородной энергетики на основе природного газа и атомной энергии.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко назначен ответственным за развитие искусственного интеллекта, современных и перспективных сетей мобильной связи, квантовых вычислений и квантовых коммуникаций. Он также будет отвечать за новое индустриальное программное обеспечение и новые коммуникационные интернет-технологии.