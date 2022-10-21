Песков прокомментировал сообщения о возможности увеличения срока армейской службы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о возможности увеличения срока службы в Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации до двух лет в Кремле не обсуждался. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что речи также не шло и о призыве на службу женщин.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь - это мнение министерства обороны. Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», - заявил представитель Кремля, комментируя прозвучавшие ранее в Совете Федерации РФ предложения о возможности увеличения срока службы в армии с одного до двух лет.

Напомним, накануне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал задуматься о том, чтобы увеличить срок службы в армии России до двух лет, как это уже было ранее, отметив, что Вооруженные силы страны получали «готового бойца».