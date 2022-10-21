Кремль осудил арест сына главы Красноярского края Артема Усса Фото: REUTERS

Власти России осуждают аресты россиян за рубежом подобных аресту сына главы Красноярского Артема Усса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы категорически против и осуждаем практику подобных арестов российских граждан. Будем защищать интересы», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как отметил Песков, меры по защите россиян зависят от конкретного случая. Он заверил, что дипломатические представительства России будут делать все возможное для защиты интересов Артема Усса.

Напомним, Министерство юстциии США ранее сообщило, что Вашингтон предъявил пяти гражданам России, включая Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сын главы Красноярского края арестован в Италии и ждет экстрадиции в США, его дело поступило в суд Нью-Йорка.