Глава Амурской области Василий Орлов: «Мы помогаем обеспечивать бойцов всем необходимым с начала СВО»

Губернатор Василий Орлов передал 1200 комплектов вещей для мобилизованных амурчан. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Мобилизованные жители Амурской области получают помощь от всего региона. Необходимые бойцам вещи передают областные власти, предприятия, организации и просто неравнодушные граждане, сообщил глава Приамурья Василий Орлов. Губернатор 21 октября приехал в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, где сейчас проходят боевую подготовку мобилизованные амурчане. Глава региона передал бойцам средства оснащения и необходимое оборудование.

Василий Орлов отметил, что Амурская область начала оказывать помощь военнослужащим на Донбассе с самого начала специальной военной операции.

«Мы помогаем обеспечивать всем необходимым участников СВО. Материальное оснащение для бойцов мы приобретаем и передаем в войска с начала специальной военной операции, не афишируя эту помощь. Закупаем квадрокоптеры, тепловизоры, спальные мешки и другое. Также помощь оказывают наши предприниматели, общественные объединения, неравнодушные жители», – рассказал Василий Орлов.

В этот раз для мобилизованных приобрели 1200 комплектов необходимых для службы и быта вещей. Это элементы экипировки, термобелье, рации, тактические перчатки, фонари. Вещи были закуплены по заявкам Министерства обороны РФ.

Ранее губернатор Приамурья утвердил региональные выплаты для мобилизованных жителей региона. Участники спецоперации единовременно получают по 150 тысяч рублей.