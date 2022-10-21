В Кремле прокомментировал возможность призыва на службу женщин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о возможности призывы на службу женщин как увеличения срока службы в Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации до двух лет в Кремле никак не обсуждался. Такое заявление в пятницу, 21 октября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никаких обсуждений на этот счет не было», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся возможности призыва в армию женщин, как это, в частности, происходит в Израиле.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского также прокомментировал сделанное накануне предложение первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова о том, чтобы увеличить срок службы в армии России до двух лет. По его словам, ранее Вооруженные силы страны получали «готового бойца».

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь - это мнение министерства обороны. Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», - заявил Песков, комментируя предложение парламентария.