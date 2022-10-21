«Принцесс так много цирковых…» В Саратовском цирке стартовал фестиваль «Принцесса цирка»

В Саратове состоялось открытие Международного фестиваля "Принцесса цирка". Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка.

Фестиваль собрал лучших гимнасток и акробаток, клоунесс и дрессировщиц – молодых и очень талантливых цирковых артисток из девяти стран мира – Венгрии, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, Монголии, Польши, Украины, Франции и России. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и региональной общественной организации «Росинформразвитие».

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Правительства Саратовской области – министр образования области Михаил Орлов, председатель комитета областной Думы региона по образованию и культуре Александр Блатман и глава Росгосцирка Сергей Беляков. Каждый из них пожелал участницам успехов и побед, а зрителям – ярких впечатлений и хорошего настроения.

Одна из самых юных участниц фестиваля, 14-летняя София Готфрид. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Ранее приветственное слово участницам фестиваля направила Министр культуры РФ Ольга Любимова: «Искусство манежа вдохновляет на освоение новых высот, создаёт неповторимую атмосферу праздника. Уверена, фестиваль будет и впредь способствовать укреплению тесного сотрудничества между цирковыми организациями и деятелями искусства», - отметила она.

Глава Росгосцирка Сергей Беляков подчеркнул значимость фестиваля для Саратовской области и для всего циркового мира.

«Здесь, на этом манеже, началась карьера многих талантливых цирковых артисток, нынешних звезд отечественного и мирового цирка. Мы гордимся этим уникальным конкурсом, который не только подчеркивает красоту, силу, талант и одаренность женщин в цирковом искусстве, но и всегда радует нас очень сильными, эффектными номерами», - сказал Сергей Беляков.

Ведущим фестиваля стал известный дрессировщик Эдгард Запашный. Сопровождает фестивальную программу балет Росгосцирка и Королевского цирка Гии Эрадзе.

Фестиваль «Принцесса цирка» продолжится до 23 октября и завершится большим гала-шоу и торжественной церемонией награждения победителей.