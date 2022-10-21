Reuters: Россия легко обойдет потолок цен на нефть при помощи танкеров

Потолок цен на российскую нефть существенно не снизит экспорт, но может поднять цены, полагают эксперты Фото: REUTERS

Потолок цен на российскую нефть, введенный странами "Большой семерки" (G7), не создаст России существенных проблем, так как он легко обходится привлечением собственных танкеров и страховки, а также аналогичных судов из Китая и Индии, которые не входят в юрисдикцию G7 или Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

Представитель Минфина Соединенных Штатов подтвердил, что подобные опасения действительно существуют. По его оценке, порядка 80-90% экспорта Россия может сохранить за счет использования указанных средств обхода санкций.

Аналогичного мнения придерживаются опрошенные эксперты. По различным оценкам, снижение экспорта составит от 600 тысяч до 2 миллионов баррелей в сутки, в то время как до этого РФ поставляла на рынок около 7 миллионов баррелей.

Аналитики также опасаются, что сокращение поставок российской нефти приведет к новому витку роста цен на энергоносители, что вновь подбросит инфляцию в мире.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не собирается поставлять нефть в условиях искусственного ограничения ее стоимости.

Новак отметил, что государству "нецелесообразно обеспечивать поставки" при введении подобного инструмента. Как он подчеркнул, Москва намерена "поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования".

Аналогичное заявление сделал глава государства Владимир Путин. Он сообщил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы с установленным потолком цен. Глава государства подчеркнул, что страна не намерена за свой счет обеспечивать чужое благополучие.