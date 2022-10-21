Около строящейся станции метро «Внуково» проведут благоустройство

Проектное решение станции метро "Внуково". Фото: mos.ru

На западе столицы началось благоустройство вокруг строящейся станции метро «Внуково». Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, для удобства водителей и пешеходов приведут в порядок привокзальную площадь, улицы Центральная, 1-я и 2-я Рейсовые.

«Главная задача - сделать удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, решить вопрос с организацией стоянок для автомобилей, в том числе такси», - отметил заммэра.

Благоустраиваемую территорию на время работ закроют ограждениями. Для прохожих проложат временные маршруты.

КОНКРЕТНО

По проекту около метро «Внуково»:

- уберут под землю воздушные кабельные линии;

- заменят покрытие тротуаров, общая площадь пешеходной зоны - 37 тысяч квадратных метров;

- обновят асфальт на проезжей части;

- поставят более 800 дорожных знаков и восемь светофоров;

- разместят три современных остановочных павильона для пассажиров наземки;

- подключат более 130 фонарей со светодиодными светильниками;

- высадят около 60 деревьев и 100 кустарников;

- разобьют газон площадью 14 тысяч квадратных метров.

Благоустройство должно завершиться в четвёртом квартале будущего года.