Около строящейся станции метро «Внуково» проведут благоустройство

Проектное решение станции метро "Внуково". Фото: mos.ru
На западе столицы началось благоустройство вокруг строящейся станции метро «Внуково». Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, для удобства водителей и пешеходов приведут в порядок привокзальную площадь, улицы Центральная, 1-я и 2-я Рейсовые.
«Главная задача - сделать удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, решить вопрос с организацией стоянок для автомобилей, в том числе такси», - отметил заммэра.
Благоустраиваемую территорию на время работ закроют ограждениями. Для прохожих проложат временные маршруты.
КОНКРЕТНО
По проекту около метро «Внуково»:
- уберут под землю воздушные кабельные линии;
- заменят покрытие тротуаров, общая площадь пешеходной зоны - 37 тысяч квадратных метров;
- обновят асфальт на проезжей части;
- поставят более 800 дорожных знаков и восемь светофоров;
- разместят три современных остановочных павильона для пассажиров наземки;
- подключат более 130 фонарей со светодиодными светильниками;
- высадят около 60 деревьев и 100 кустарников;
- разобьют газон площадью 14 тысяч квадратных метров.
Благоустройство должно завершиться в четвёртом квартале будущего года.