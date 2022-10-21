Путин назвал возможное решение проблемы алкоголизма Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, проблема потребления алкоголя является решаемой проблемой. По его словам, с высоким уровнем потребления алкоголя может справиться «не запрет, а возможность заняться саморазвитием».

«Надо, чтобы людям было, чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби - вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», - заявил российский лидер в пятницу, 21 октября, на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Путин назвал такие меры мировой практикой и практикой России последних лет, «где у нас в целом по стране хорошие результаты». По словам главы государства, проблем алкоголизма решаема.

«Это решаемая проблема. В стране в целом-то решается - у вас это тоже, наверняка, можно и нужно решать», - добавил российский президент.