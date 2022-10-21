Диетолог Бинатова предупредила о вреде фруктового сока и безглютеновых продуктов для здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-эндокринолог, диетолог, врач высшей категории "СМ-Клиника" Эльвина Бинатова рассказала, что многие продукты, которые потребители часто считают полезными, на самом деле не являются таковыми.

Прежде всего, это касается обезжиренных продуктов, в которые для компенсации вкуса производители добавляют большое количество сахара и добавки. Также, по словам диетолога, любой фруктовый сок, приготовленный самостоятельно или купленный в супермаркете, содержит количество сахара, как в сладкой газировке. Об этом пишет Газета.Ru.

- В составе низкоуглеводных батончиков преобладают обработанные ингредиенты и химические добавки, которые никакой пользы организму не приносят. Эти батончики действительно являются низкоуглеводными, но не полезными, - объяснила она.

Накануне телеканал "360" сообщал про продукты, которые помогут укрепить иммунитет. Так, по мнению врач-диетолога онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталии Гридиной, лучше всего повысить иммунную систему помогают три продукта - это зелень, орехи и йогурты без добавок.

Кстати, при стрессе, лучше всего есть орехи, пишет RT. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что они могут выступить в качестве природного источника магния, антиоксидантов и микроэлементов. Среди других полезных при стрессе продуктов - тыква, брусника, клюква, черника.