"Укрэнерго" заявила об ограничении подачи электричества в центральной Украине

Жителям центральных областей Украины ограничивают подачу электроэнергии Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

На фоне российских ударов по объектам энергетики Украины компания "Укрэнерго" объявила об ограничении подачи электричества в центральных областях страны. Об этом сообщается в телеграм-канале энергетиков в пятницу, 21 октября 2022 года.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение электроэнергии в этом регионе", - говорится в сообщении.

Эта мера коснется жителей Киева, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей. Их призвали "срочно снизить потребление электроэнергии".

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что страна может остаться без электричества и тепла на месяцы из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Напомним, в Киеве и Киевской области в ночь на четверг 20 октября начались веерные отключения электричества. Энергетики заверили, что предполагаемое время обесточивания для каждого клиента составит не более четырех часов, но может повториться еще через четыре часа.