Россия выдала Белоруссии семь подозреваемых в экстремизме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва выдала Минску семь подозреваемых в совершении преступлений экстремистского характера белорусских граждан. Об этом в пятницу, 21 октября, генеральный прокурор Белоруссии Александр Швед.

«Только за последний период времени Российская Федерация нам выдала семь лиц, граждан Белоруссии, которые обвиняются в совершении преступлений, связанных с экстремизмом», - заявил генпрокурор.

Белорусские власти также направили в Москву пять уголовных дел в отношении подозреваемых в совершении преступлений экстремистского характера российских граждан, один из которых уже осужден. Как уточнил Швед, речь идет об экстремизме и преступлениях, совершенных на территории Белоруссии в 2020 году.

Напомним, в августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. После подведения итогов начались массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями с правоохранителями. Против лидеров оппозиции и участников акций были возбуждены уголовные дела.