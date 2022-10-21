В Вологодской области с января 2023 года на 4% поднимут зарплату

Заработная плата бюджетников увеличится с 1 января 2023 года. Необходимые средства уже запланированы в областном бюджете. Таким образом, с учетом решений, принятых на федеральном и региональном уровнях, увеличение зарплаты затронет всех без исключения работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Мы сохраним достигнутые соотношения средней зарплаты «указных» категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. Также мы обеспечим решение, принятое на федеральном уровне, в части планируемого увеличения минимального размера оплаты труда», - сказал губернатор региона Олег Кувшинников на встрече с профсоюзным активом области.

Всего на повышение зарплат бюджетникам в трехлетний период до 2025 года область направит почти 14 млрд рублей. По словам Олега Кувшинникова, при формировании областного бюджета на 2023-2025 годы учтены все социальные обязательства перед гражданами - 60% расходных статей направлены именно на социальную сферу.