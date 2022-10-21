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Политика21 октября 2022 10:54

В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров

Губернатор Сергей Цивилев рассказал, как проходит обучение необходимых для СВО специалистов
В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов беспилотников.

В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов беспилотников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе начал работу Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Его организаторами выступили Министерство образования Кузбасса, «Кузбасский центр «Дом Юнармии» и Институт цифры Кемеровского государственного университета.

«Для проведения СВО важна подготовка специалистов, которые уверенно обращаются с техническими средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Расчет беспилотного летательного аппарата может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и принимать соответствующие решения. Поэтому в Кузбассе организована бесплатная подготовка таких специалистов».

Тренировки операторов будут проходить на базе военно-патриотического центра «Авангард» в поселке Школьный Прокопьевского округа. Для обучения будет использоваться 221 квадрокоптер.