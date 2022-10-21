Премьер Эстонии призвала страны ЕС рассматривать Китай как системного соперника

Премьер Эстонии призвал страны ЕС рассматривать Китай как системного соперника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Странам - членам Европейского союза необходимо рассматривать Пекин в качестве системного соперника и стремиться к выработке единой политики в отношении Китая. С таким предложением в пятницу, 21 октября, выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас по прибытии на второе заседание саммита Евросоюза в Брюсселе.

«Сегодня мы обсудим Китай и происходящие процессы. Следует рассматривать КНР в качестве системного конкурента и проводить единую политику в его отношении», - заявила глава эстонского правительства.

По ее словам, очень важно избегать заключения отдельными странами Европейского союза «сепаратных сделок» с Пекином, поскольку это «ослабит» Евросоюз.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И сказал о том, что Пекин и Брюссель не являются системными соперниками, однако указал на существование противоречий, которые, по его словам, мешают здоровому развитию отношений.