Украинские военные взяли ответственность за удар по мосту в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека

Боевики Вооруженных сил Украины признались в совершении удара по мирным жителям и журналистам в Херсоне Фото: REUTERS

Украина официально взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне, в результате которого погибло четыре человека (в том числе, два журналиста).

Информацию об этом распространило украинское издание "Страна" со ссылкой на главу объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталью Гуменюк.

"Да, мы действительно держим огневой контроль [в Херсонской области]", - отметила Гуменюк, отвечая на вопрос, причастны ли боевики Вооруженных сил Украины к ночному удару по столице Херсонской области.

Ранее замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов рассказал о том, что в результате удара ВСУ по мосту погибло четыре человека, еще 13 человек получили различные травмы и ранения. Среди погибших оказалось два журналиста телерадиокомпании "Таврия".

В ближайшее время в Херсонской области местные власти хотят переместить из правобережных районов на левый берег Днепра и в другие регионы РФ около 50–60 тысяч мирных жителей из-за угрозы возможного наступления ВСУ и массированных обстрелов населенных пунктов украинскими боевиками.