Эксперт Кузеев посоветовал россиянам повышать финансовую грамотность для оптимизации своего бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России люд даже с относительно высокими зарплатами и средним уровнем дохода часто жалуются на то, что живут от зарплаты до зарплаты. Такая проблема, прежде всего, заключается в финансовой безграмотности, отмечает директор по продукту подписки "Пакет" от Х5 Андрей Кузеев.

По словам эксперта, правильно оптимизировать свой бюджет и управлять финансами не так уж сложно. Важно, чтобы человек распоряжался своим бюджетом так, чтобы приумножать капитал и улучшать качество жизни. Так, например, финансово грамотный человек хорошо разбирается в финансовых вопросах и экономических взаимосвязях, умеет составлять план доходов и расходов, а также понимает разницу между деньгами, активами и тем, как использовать эти инструменты.

Кузеев уточняет, что первое правило повышения финансовой грамотности - это четкое определение своих финансовых целей. Об этом пишет Газета.Ru.

- Разделите их на краткосрочные (текущий месяц), среднесрочные (год) и долгосрочные (больше года). Определите инструменты для их достижения и контролируйте выполнение. Если ту или иную цель не удалось достичь, проанализируйте, что этому помешало и какие меры необходимо предпринять, чтобы это не повторилось, - рассказал специалист.

Также он посоветовал россиянам воспользоваться правилом 50-20-30.

- Разделите свои месячные доходы на три части: 50% - текущие расходы, 20% - сбережения, 30% - разовые покупки, например, телефон, одежда, мебель, техника и так далее, - объяснил он..

Не менее разумным, как полагает Кузеев, будет научиться разумно экономить, откладывать ежемесячно 10% от своих доходов, а также сформировать финансовую "подушку безопасности".

Накануне RT писал, что для правильного ведению бюджета нужно определить, что вам необходимо для комфортной жизни в течение месяца, и посчитать, сколько на это нужно денег. По словам эксперта по управлению личными финансами Елены Анисимовой, важно проявлять гибкость - если денег явно не хватает на всё, что вы запланировали в этом месяце, нужно от чего-то отказаться или найти дополнительный способ заработка.