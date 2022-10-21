Кадыров рассказал, что бойцы батальона "Ахмат" взяли в плен солдат ВСУ в Донбассе

Рамзан Кадыров рассказал об успешных действиях батальона "Ахмат" в Донбассе Фото: из соцсетей

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат", которые активно участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, заняли очередной рубеж и взяли в плен сразу троих солдат ВСУ.

По словам чеченского лидера, бойцы республиканских батальонов активно помогают выдавливать боевиков ВСУ с территории Луганской и Донецкой народных республик.

"В результате слаженных и грамотных действий занят очередной рубеж, который достаточно долго удерживал противник. Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили", - сообщил Кадыров в своем официальном телеграм-канале.

Ранее глава Чечни выразил полную уверенность в том, что под руководством командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно. Кадыров уверен, что российские военные под руководством Суровикина неизбежно разгромят украинские вооруженные формирования и достигнут всех целей, поставленных перед армией РФ высшим руководством страны. Суровикин, по мнению Кадырова, обладает всеми качествами (в частности, решительностью и профессионализмом), необходимыми для достижения убедительной победы в СВО.