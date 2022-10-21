Лукашенко не верит в возможность третьей мировой войны Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность третьей мировой войны.

«Я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну, кому хочется сегодня помереть?» – сказал белорусский лидер в разговоре с журналистами.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что опасаться следует всего, и сегодня человечество как никогда близко к третьей мировой войне.

Ранее Папа Римский Франциск высказал мнение, что в мире была объявлена третья мировая война.

В Бундестаге предупреждали о рисках третьей мировой войны из-за накачки Украины оружием.

Как писал сайт KP.RU, американский предприниматель Илон Маск заявлял, что Россия предпочтет использовать ядерное оружие, чем потерять Крым. Он уверен, что при этом США ответят на действия РФ и начнется третья мировая война, которая сотрет с лица Земли цивилизацию.