Угольщикам требуется российское оборудование

Председатель Совета директоров АО «КолмарГруп» Анна Цивилева. Фото: АО «КолмарГруп»

Председатель Совета директоров АО «КолмарГруп» Анна Цивилева приняла участие в расширенном заседании комитета Государственной Думы по энергетике о проблемах импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) РФ. Председатель комитета Павел Завальный в ходе своего выступления сообщил, что зависимость ТЭК от иностранного оборудования до сих пор высока, несмотря на меры предпринятые после первой волны санкций в 2014 году.

«Ускоренное импортозамещение в ТЭК – основное и первоочередное звено, именно эти вопросы должны быть решены как можно скорее. Сегодня законодательная база для этого сформирована. При этом мы готовы оперативно проводить донастройку нормативной базы», – сообщил Павел Завальный.

Обращаясь к коллегам, Анна Цивилева добавила, что нехватка квалифицированных инженерных кадров также создает риски для работы предприятий угольной отрасли. Для достижения технологического суверенитета необходимо принять ряд мер, часть из них направлена на решение проблем в ближайшее время. Например, привлечение специалистов из дружественных стран для проведения консультаций по сервисному обслуживанию оборудования позволит поддерживать работоспособность имеющейся техники на период перехода от импортного к отечественному. Российским производителям горно-шахтного оборудования необходимо предоставлять преференции и субсидировать процентные ставки по кредитам. Увеличение пропускной способности пограничного перехода Маньчжурия-Забайкальск позволит сократить сроки поставки оборудования из дружественных стран, часть комплектующих к европейскому и американскому оборудованию производится в КНР.

Фото: АО «КолмарГруп»

«Если говорить о долгосрочной перспективе, то необходимо организовать на базе имеющихся технических институтов и конструкторских бюро изучение конструкций и принципа работы, комплектующих к импортному оборудованию для дальнейшего изготовления. Разработка российских аналогов узлов, агрегатов, гидроагрегатов и систем управления для горно-шахтного оборудования позволит в будущем снизить зависимость от импорта до минимума», – добавила Анна Евгеньевна.

Предложения, озвученные на расширенном заседании, войдут в решение комитета, которое будет подготовлено в течение недели. Независимость от недружественных действий контрагентов позволит создать высокотехнологичные рабочие места, новые компетенции, задел для ускорения научно-технического и экономического развития страны.